"Трамп ненавидит Украину и считает виновной во всех проблемах" – The Times о новой политике Белого дома

В The Times пытались объяснить последние критические высказывания Трампа в адрес Украины – по мнению автора статьи президент США обижен на Владимира Зеленского еще со своей первой каденции.

У президента Трампа и президента Зеленского многие годы были сложные отношения. Теперь он назвал украинского лидера "диктатором", но впоследствии сразу же заявил о своей личной симпатии к Зеленскому

О том, какая "кошка пробежала" между руководителями США и Украины, пишет британский журналист Марк Беннетс в статье The Times.

В издании напоминают, что враждебность Трампа к Зеленскому и Украине можно проследить еще с его первой каденции в Белом доме. В 2019 году Трампу был объявлен импичмент по обвинению, что он якобы блокировал военную помощь Украине в размере 400 миллионов долларов, пока Киев не объявит расследование против Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что Байден оказывал давление на украинские власти, чтобы защитить компанию Burisma, с которой был связан его сын. Однако никаких доказательств незаконных действий Байдена так и не обнаружили.

Трамп даже отправил в Украину своего адвоката Рудольфа Джулиани, чтобы тот убедил Зеленского начать расследование. Лев Парнас, бывший бизнесмен и помощник Джулиани, заявлял, что "Трамп ненавидит Украину".

"Он (Трамп — Ред.) и его окружение считают, что она (Украина — Ред.) была причиной всех проблем Трампа", — говорил Politico Парнас в прошлом году.

Кроме того, Трамп хотел, чтобы украинские власти начали расследование и подтвердили конспирологическую теорию о том, что именно Украина, а не Россия, стояла за кибератакой на Демократический национальный комитет в 2016 году. Американская разведка опровергла эту версию, возложив вину на Кремль.

Дилемма для Зеленского

Для Зеленского требование расследования против Байденов в начале своего президентства было дилеммой, пишут в статье

Киев в значительной степени полагался на помощь Вашингтона для финансирования своей борьбы пророссийских боевиков на востоке Украины. Задержка или конец военной помощи США могла быть катастрофической.

Вмешательство в американскую политику могло испортить отношения с демократами, занимавшими сильные позиции в Конгрессе.

Зеленский и его советники решили не рисковать с Демократической партией. Зеленский планировал объявить о расследовании на CNN, однако планы изменились после того, как в США разразился скандал из-за замораживания помощи. Заморозку помощи быстро отменили, деньги выплатили и Зеленский отменил интервью.

Трамп настаивал, что никогда не пытался оказывать давление на Украину и никакого quid pro quo (англ. "услуга за услугу") не было. Однако многие американские чиновники утверждали, что им говорили о четкой связи: помощь Украине будет разблокирована только в обмен на расследование против Байденов.

Гордон Сондленд, в то время посол США при ЕС, прямо заявил, что давление на Украину исходило от самого Трампа. Он также подтвердил, что приглашение Зеленского в Белый дом зависело от того, объявит ли он расследование.

Через две недели, во время совместной пресс-конференции с Трампом на Генеральной Ассамблее ООН, Зеленского напрямую спросили, оказывалось ли на него давление. Его ответ вряд ли удовлетворил Трампа: "Мы провели, я думаю, хороший телефонный разговор… Все было нормально. Мы обсуждали многое. Думаю, вы сами видели, что на меня никто не давил".

Трамп немедленно добавил свое толкование: "Другими словами, никакого давления".

Во время слушаний по импичменту спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер рассказал, что Трамп называл Украину коррумпированной страной, исполненной ужасных людей.

Хотя Трамп в итоге был оправдан Сенатом в 2020 году, сам факт импичмента — он стал третьим президентом в истории США, испытавшим эту процедуру — вызвал у него глубокую обиду. Это произошло всего за девять месяцев до его неудачной попытки переизбраться, и, вероятно, испортило его шансы среди колеблющихся избирателей.

Неприязнь Трампа к Зеленскому и Украине резко контрастирует с его восхищением Путиным, бывшим агентом КГБ, уничтожившим всю политическую оппозицию в России.

Несмотря на то что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Запад объединился в поддержке Киева, Трамп продолжал публично высмеивать Зеленского.

На предвыборных митингах он называл его величайшим шоуменом на Земле, намекая, что тот слишком искусно стремится к американской военной помощи. Как и в 2019 году, Трамп снова пытается сделать Зеленского разменной монетой в своих политических играх, пишет британский аналитик.

Ранее сообщалось о том, что Трамп снова набросился с обвинениями на Зеленского.

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