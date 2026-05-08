Трамп неожиданно изменил статус 8 мая в США: что теперь будут праздновать

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, установленную 8 мая «Днем победы во Второй мировой войне».

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Белого дома.

Ранее в Соединенных Штатах эта дата была отмечена как День Победы в Европе (VE Day). В тексте обращения президент акцентировал внимание на роли США и союзных государств в разгроме нацизма.

Реклама

«Празднуя День победы во Второй мировой войне, мы празднуем монументальную победу Америки над тиранией и злом в Европе, возглавляемую могуществом наших Вооруженных сил и союзников», — говорится в прокламации Трампа.

Несмотря на смену названия в президентской прокламации, 8 мая нет статуса федерального праздника в США. Пока не сообщается о намерениях администрации официально предоставить этой дате статус государственного выходного дня.

Дональд Трамп провозгласил 8 мая «Днем победы во Второй мировой войне».

Следует отметить, что завершение Второй мировой войны состоялось 2 сентября 1945 г. после капитуляции Японии. В РФ с 2020 года действует указ Владимира Путина, согласно которому официальное празднование окончания Второй мировой войны перенесено на 3 сентября.

Напомним, возможные угрозы для Москвы во время проведения парада свидетельствуют об успешности действий Украины и перенесении войны непосредственно на территорию России.

Реклама

Новости партнеров