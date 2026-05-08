Трамп неожиданно объявил о перемирии между Украиной и Россией: Зеленский отреагировал

Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности о трехдневном прекращении огня в войне между Россией и Украиной, которое продлится 9, 10 и 11 мая. Владимир Зеленский ответил на предложение американского лидера.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Трехдневное перемирие Украины с РФ — подробности

По словам Трампа, перемирие приурочено к памятным датам Второй мировой войны и включает в себя полную остановку боевых действий, а также масштабный обмен пленными.

«Я рад сообщить, что в войне между Россией и Украиной будет ТРЕДНЕВЫЙ ПЕРЕМИРЬ (9, 10 и 11 мая). Празднование в России посвящено Дню Победы, но также и в Украине, потому что они также были большой частью и фактором Второй мировой войны. Это прекращение огня будет включать приостановку всей кинетической активности, а также обмен 1000 пленников из каждой страны», — говорится в заявлении Дональда Трампа.

Трамп отметил, что эта инициатива была выдвинута им лично и, по его словам, согласована президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. Он также добавил, что переговоры по завершению конфликта продолжаются.

«Надеюсь, это начало конца очень долгой, смертоносной и тяжелой войны. Переговоры по прекращению этого большого конфликта, величайшего со времен Второй мировой войны, продолжаются, и мы становимся все ближе и ближе с каждым днем», — написал Трамп.

Что ответил Зеленский — подробности заявления

В свою очередь, Владимир Зеленский подтвердил, что Украина и Россия достигли договоренности о проведении обмена военнопленными в формате «1000 на 1000» и установлении режима прекращения огня на 9, 10 и 11 мая.

Зеленский объяснил, что Украина согласилась на эти условия, чтобы прежде всего спасти жизнь своих людей. По его словам, Киев учел гуманитарные нужды и напомнил России, что на любые угрозы Украина будет отвечать зеркально.

«Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой», — заявил Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Россия согласилась на обширный обмен и перемирие благодаря переговорам с участием США.

«Именно поэтому сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие России провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая. Украина последовательно работает для возвращения своих людей из российского плена. Поручил нашей команде оперативно подготовить все необходимое для обмена», — сообщил Зеленский.

Владимир Зеленский поблагодарил президента США за результативное участие в переговорах и выразил надежду, что Вашингтон выступит гарантом выполнения этих договоренностей Москвой.

Перемирие на 9 мая с РФ — последние новости

Напомним, Путин объявил «перемирие» на 8 и 9 мая якобы в честь Дня Победы. В Минобороны РФ заявили, что ожидают от Украины такого же шага. В то же время Москва открыто грозится ударить по центру Киева, если украинские войска будут пытаться помешать празднованию в России.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что Украина не получала никакого официального обращения от России по поводу «модальности прекращения боевых действий», о чем заявили в Москве. В то же время, Киев объявил режим тишины уже с 00:00 6 мая.

Несмотря на это, Россия сорвала этот режим прекращения огня. Тогда было зафиксировано 1820 нарушений тишины.

