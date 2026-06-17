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Трамп неожиданно сменил риторику по отношению к Украине: что заявил
Трамп похвалил устойчивость ВСУ и заявил, что готов снова закрутить нефтяные гайки Путину.
Несмотря на свои предварительные заявления, что «у Зеленского нет карт» президент США Дональд Трамп признал, что «Украина справляется достаточно хорошо».
Об этом глава Белого дома рассказал журналистам в последний день саммита G7.
«Украина справляется достаточно хорошо. Россия имеет гораздо большую армию. Но Украина справляется хорошо. Они держатся. У них отличное оборудование, которое является нашим. Не забывайте», — сказал Трамп.
Также он заявил, что может снова ввести нефтяные санкции против России, ранее прекращенные из-за конфликта в Иране.
«Да, возможно, я верну их. Я хотел убедиться, что нефть оставалась самой низкой. Сейчас, когда цена на нефть сильно упала, когда вы видите эти цифры, она очень низкая, я, возможно, снова введу их. Спасибо», — сказал президент США.
Раньше Дональд Трамп намекнул, что в войне Украины и России что-то произойдет.