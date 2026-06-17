Трамп неожиданно сменил риторику по отношению к Украине: что заявил

Трамп признал, что Украина «справляется достаточно хорошо» / © Associated Press

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Несмотря на свои предварительные заявления, что «у Зеленского нет карт» президент США Дональд Трамп признал, что «Украина справляется достаточно хорошо».

Об этом глава Белого дома рассказал журналистам в последний день саммита G7.

«Украина справляется достаточно хорошо. Россия имеет гораздо большую армию. Но Украина справляется хорошо. Они держатся. У них отличное оборудование, которое является нашим. Не забывайте», — сказал Трамп.

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Также он заявил, что может снова ввести нефтяные санкции против России, ранее прекращенные из-за конфликта в Иране.

«Да, возможно, я верну их. Я хотел убедиться, что нефть оставалась самой низкой. Сейчас, когда цена на нефть сильно упала, когда вы видите эти цифры, она очень низкая, я, возможно, снова введу их. Спасибо», — сказал президент США.

Раньше Дональд Трамп намекнул, что в войне Украины и России что-то произойдет.

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