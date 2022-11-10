Трамп несколько разочаровался результатом промежуточных выборов в Конгресс, но в целом доволен

Бывший президент Трамп признал, что результаты промежуточных выборов «кое-что разочаровывают», но все же пытался выразить положительную ноту, заявив, что они были «очень большой победой».

Об этом пишет The Hill,

«Хотя в определенном смысле вчерашние выборы несколько разочаровали, с моей личной точки зрения это была очень большая победа – 219 побед и 16 поражений в общем зачете – кто хоть когда-нибудь сделал лучше этого?», – об этом Трамп заявил на своей платформе Truth Social.

Бывший президент рано утром среды озвучил еще более хвастливую информацию на своей платформе социальных сетей.

«174 победы и 9 поражений, отличный вечер, и медиа фейковых новостей вместе со своим партнером по преступлению, демократами, делают все возможное, чтобы приуменьшить это. Прекрасная работа от действительно фантастических кандидатов!», — написал он.

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Напомним ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах всех ожидают " два ужасных года ".

8 ноября американцы избрали следующий состав Конгресса на промежуточных выборах.

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