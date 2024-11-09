"Трамп никогда не будет вторым номером": Подоляк о поддержке Путина новым президентом США

В своих отношениях с кремлевским диктатором Трамп будет действовать исключительно исходя из репутационного прагматизма. Такое мнение высказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк в эфире телемарафона "Єдині новини".

"А в рамках репутационного прагматизма нет смысла поддерживать инициативы Путина, потому что тогда ты будешь "вторым номером". А Трамп не может играть "вторым номером", давайте откровенно говорить. И если ты поддерживаешь инициативы, ну, так или иначе ты их переформулируешь, но это все равно будут инициативы Путина. Это значит, что ты будешь играть "вторым номером", – отметил советник.

Он подчеркнул, что Трамп всегда пытался и будет пытаться быть "первым номером".

"Я себе совсем не представляю, учитывая биографию Трампа, учитывая его ключевые акценты, которые он всегда делает… Играть вторым номером он точно не будет, только первым. И поэтому вся инициатива от Трампа будет выглядеть совсем иначе, чем то, что предлагает субъект по фамилии Путин", – добавил Подоляк.

Напомним, Советник Трампа заявил, что Украина должна забыть о Крыме и думать о мире. В ОПУ в ответ отметили, что Россию нужно заставить слышать, что мир нужен и что мир должен быть надежным.

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