Трамп о давлении на Путина: "Это будет сокрушительно для России"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов давить на президента государства-агрессора Владимира Путина.

Об этом Трамп говорил в интервью Fox News, когда его спросили, будет ли он давить на Владимира Путина, чтобы он согласился на прекращение огня.

Президент США признал, что будет давить на Путина относительно Украины, «если мы не собираемся заключать соглашение».

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«Посмотрим, что будет — это будет сокрушительно для России», — добавил он.

При этом Дональд Трамп похвастался, что никто не использует рычаги влияния лучше него.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что позвонит по телефону Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому в понедельник, 19 мая.