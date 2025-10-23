- Дата публикации
Категория
Политика
Трамп о переговорах: «Надеюсь, Путин и Зеленский станут благоразумными»
Трамп заявил, что для любых мирных договоренностей по Украине обе стороны должны быть «рассудительными».
Президент США Дональд Трамп высказался о возможных переговорах между Россией и Украиной.
По его словам, он «надеется», что президент РФ Владимир Путин «остепенится», а также что «рассудительным будет и Владимир Зеленский». Т
Рамп добавил, что любой процесс урегулирования конфликта возможен только тогда, когда к этому готовы обе стороны, подчеркнув фразой: "Танцовать нужно вдвоем" - ред.).
Напомним, спустя почти неделю после переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина и анонса новой встречи в Венгрии Белый дом официально отложил саммит президентов. По словам высокопоставленного представителя американской администрации, президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы оправдать дальнейшие действия сейчас.
Впрочем, 22 октября премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что якобы подготовка ко встрече президентов США и России в Будапеште продолжается. По его словам, саммит состоится тогда, "когда придет время".