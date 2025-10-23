- Дата публикации
Категория
Политика
Трамп о санкциях против России: "Я почувствовал, что пришло время"
Дональд Трамп заявил, что решение о новых ограничениях против России принял потому, что "время пришло" и США "долго ждали".
Во время общения с журналистами президент США Дональд Трамп объяснил, почему сейчас принял решение о санкциях против России .
По его словам, Вашингтон не торопился с такими шагами, однако "момент наступил", и задержка была сознательной.
"Я почувствовал, что пора. Мы ждали долго", — сказал Трамп.
Напомним, что в среду, 22 октября, США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" из-за отсутствия "серьезной преданности России мирному процессу для прекращения войны в Украине".
В сообщении отмечается, что введенные санкции ослабляют энергетический сектор России и ухудшают способность Кремля привлекать доходы своей военной машины и поддерживать ослабленную экономику.
"Соединенные Штаты будут продолжать выступать за мирное урегулирование войны, а постоянный мир полностью зависит от готовности России к переговорам", - сообщает Минфин США.
Напомним, после «приостановки» подготовки к саммиту между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным американские сенаторы начали готовить сразу три законопроекта по усилению давления на Россию.