Трамп о санкциях против России: "Я почувствовал, что пришло время"

Дональд Трамп / © Associated Press

Во время общения с журналистами президент США Дональд Трамп объяснил, почему сейчас принял решение о санкциях против России .

По его словам, Вашингтон не торопился с такими шагами, однако "момент наступил", и задержка была сознательной.

"Я почувствовал, что пора. Мы ждали долго", — сказал Трамп.

Напомним, что в среду, 22 октября, США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" из-за отсутствия "серьезной преданности России мирному процессу для прекращения войны в Украине".

В сообщении отмечается, что введенные санкции ослабляют энергетический сектор России и ухудшают способность Кремля привлекать доходы своей военной машины и поддерживать ослабленную экономику.

"Соединенные Штаты будут продолжать выступать за мирное урегулирование войны, а постоянный мир полностью зависит от готовности России к переговорам", - сообщает Минфин США.

Напомним, после «приостановки» подготовки к саммиту между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным американские сенаторы начали готовить сразу три законопроекта по усилению давления на Россию.