Трамп о Tomahawk: "Нужно минимум 6 месяцев, чтобы научиться ими пользоваться"

Президент США Дональд Трамп заявил, что поставки ракет Tomahawk Украине пока не рассматриваются, поскольку их эффективное применение требует длительного обучения.

«Это такое минимум 6 месяцев для изучения того, чтобы использовать Tomahawks. "Только в порядке", - отметил Трамп.

По его словам, США не планируют самостоятельно применять Tomahawk в Украине, а передача комплекса без возможности быстрого освоения не имеет смысла.

Напомним, что ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что "не может отдать Украине все оружие". Он пояснил, что США сами нуждаются в ракетах Tomahawk на фоне запроса поставки со стороны Киева.

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс прокомментировал возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. По его словам, президент Дональд Трамп «безусловно услышал этот запрос», однако вопрос находится на стадии обсуждения.