Трамп о войне РФ против Украины: "Они уже могут заключить соглашение"

Президент США сообщил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не допустит начала Третьей мировой войны и считает, что без его избрания полномасштабная война России против Украины могла перерасти в глобальный конфликт.

Об этом Трамп сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января.

По словам Трампа, переговорный процесс между Киевом и Москвой остается сложным и нестабильным.

«У нас не будет Третьей мировой войны. Я думаю, что если бы меня не избрали, война между Россией и Украиной могла бы перерасти в Третью мировую», — заявил он.

Трамп также отметил, что в переговорах часто возникает ситуация, когда одна из сторон отказывается от достигнутых договоренностей.

«Часто происходит так, что мы уже готовы заключить соглашение с Россией, но президент Зеленский не согласен. Вы видели это, когда он был в Овальном кабинете — я был этим недоволен», — сказал Трамп.

В то же время, по его словам, бывают и противоположные ситуации, когда на компромисс готов Киев, но не Москва.

«Бывают моменты, когда президент Зеленский хочет заключить соглашение, а Путин нет», — добавил он.

Президент США сообщил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским позже, якобы в тот же день и считает, что стороны приблизились к возможности договориться.

«Я встречусь с Зеленским позже сегодня. Я считаю, что они находятся на той стадии, когда могут сойтись и заключить соглашение», — заявил Трамп.

В то же время он жестко высказался о возможном срыве договоренностей.

«А если они этого не сделают — это будет глупость. Это касается обеих сторон. И я знаю, что они не глупы, но если они не доведут это до конца — это будет глупость», — сказал президент США.

Трамп также подчеркнул, что баланс в переговорах чрезвычайно сложен.

В то же время, по информации ТСН.ua со ссылкой на наши источники в ОП, Владимир Зеленский находится в Киеве.

Ранее сообщалось, что, несмотря на заявления о необходимости оставаться в Киеве, президент Владимир Зеленский все же отправится в Давос для встречи с Дональдом Трампом.