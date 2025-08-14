Трамп о встрече с Путиным и Зеленским: кого еще могут пригласить

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что главной целью саммита Аляски с Путиным является вторая встреча — в которой примет участие президент Зеленский.

Об этом Трамп сказал, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома сегодня, 14 августа, передает Sky News.

Трамп также предложил Аляску как место проведения «второй встречи», которая, по его словам, хотела бы состояться «очень быстро».

Реклама

«Все, что я хочу сделать, это подготовить планы для следующей встречи, которая должна состояться в скором времени. Я бы хотел, чтобы это произошло очень быстро. Мы выясним позицию каждого, и я буду знать это в первые два минуты… Если это плохая встреча, она закончится очень быстро, а если это будет хорошая встреча, мы в конце концов достигнем мира в ближайшее время», — убежден глава Белого дома.

Также он не исключает, что к переговорам на вторую встречу пригласят некоторых европейских лидеров.

«Но более важной встречей будет вторая встреча. У нас будет встреча с президентом Путиным, президентом Зеленским, со мной, и, возможно, мы пригласим некоторых европейских лидеров, а возможно и нет», — заявил американский президент.

Напомним, Трамп самоуверенно заявил, что Путин захватил бы всю Украину, если бы он не являлся главой Соединенных Штатов.

Реклама

Ранее ТСН.ua собрал главные заявления сегодняшнего интервью американского президента Трампа для Fox News.