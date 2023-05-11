Трамп об оружии для Украины: "Мы раздаем слишком много оборудования"

Политик сказал, что не будет обязываться оказывать помощь государству, если одержит победу на выборах.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его государство раздает слишком много оружия другим, комментируя военную помощь для Украины.

Об этом политик сказал избирателям в Нью-Гэмпшире.

Так, Трамп ответил на вопрос одного из республиканских избирателей, который впервые будет голосовать на выборах президента США в 2024 году, о том, поддерживает ли политик предоставление военной помощи Украине. Трамп сказал, что не будет обязываться оказывать помощь государству, если одержит победу на выборах.

"Мы раздаем так много оборудования, что у нас сейчас нет боеприпасов для себя. У нас нет боеприпасов для самих себя, потому что мы так много раздаем", – заявил экс-президент США.

На дополнительный вопрос о войне России против Украины Трамп ответил, что хочет, "чтобы Европа выделила больше денег".

Напомним, в марте Трамп сделал скандальное заявление о президенте России Владимире Путине, назвав его "умным человеком, который хотел мира".

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