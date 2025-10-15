Трамп обещает мир, но теряет рычаги влияния на Путина: CNN о том, что не учли США в игре с Кремлем

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском Кнессете, заявил, что установление мира в Украине является его следующим приоритетом. Впрочем, сейчас эта цель кажется наиболее отдаленной с момента, когда Трамп снова пришел к власти в Белом доме.

Об этом говорится в материале корреспондента CNN по международной безопасности Ника Патона Волша.

Он отмечает, что ситуация вокруг Украины коренным образом отличается от той, которая позволила американскому лидеру достичь договоренностей в Газе. По его словам, "единственный поучительный момент", который Трамп может вынести из войны между Израилем и ХАМАС, заключается в том, что США до сих пор имеют силу навязывать свои условия благодаря силе. Впрочем, разница в двух конфликтах очень существенны.

Реклама

Роль Трампа в Газе и украинской войне

Первая состоит в том, что в случае с Израилем Трамп убедил союзника, зависящего от него в военном плане. Россия же является историческим оппонентом Вашингтона, зависит от Китая, и, что важно, когда дело доходит до вторжения Кремля, то мир несколько неоднозначно осуждает это.

"Возможности Трампа по отношению к Путину были изначально мнимыми, но сейчас они ограничены, если не вообще отсутствуют", - говорится в статье CNN.

Отмечается, что глава Белого дома уже попробовал красные дорожки, межличностное обаяние и экономическое убеждение. Кроме того, было по меньшей мере семь дедлайнов новых санкций, но наконец Трамп решил: хочет, чтобы Европа прекратила покупать российские углеводороды, прежде чем будут введены ограничения. Более того - даже Кремль признает, что переговоры сейчас на "серьезной паузе".

Корреспондент CNN отметил, что в отличие от Газы, Трамп не может объявить о заключении соглашения между Россией и Украиной, оставив щекотливые детали на потом. Волш считает, что кремлевский "фюрер" с удовольствием оставил президента США с пустыми руками после Аляски и, вероятно, сделает это при любой другой возможности подставить его.

Реклама

Также существуют неопределенности по гарантиям безопасности, которые государственный секретарь Марко Рубио должен был разработать для Украины, а роль спецпредставителя Стива Виткоффа после поездок в Москву была умалена.

Tomahawk для Украины

Однако, отмечает CNN, для Трампа остается один возможный урок из последних девяти месяцев борьбы с Путиным и Газой. Речь идет о возможности разрешить европейским союзникам покупать ракеты Tomahawk, чтобы Украина могла запускать их по России.

Украина и Европа уже шли по пути пустых угроз, как с Путиным, так и с Трампом и его предшественником Джо Байденом. Именно он пригрозил разрешить Украине запускать ракеты ATACM по России в ответ на развертывание войск КНДР.

"Кремль угрожал лесным пожаром, но на самом деле не смог дать яростного ответа. Путин мог только обнажить зубы, не имея настоящей решимости", - говорится в статье.

Реклама

Впрочем, отмечается, что также Трамп угрожал вторичными санкциями против Индии и Китая за покупку российской нефти, но ввел их только в отношении Нью-Дели. Поставка Tomahawk заведет действующего американского президента дальше, чем его предшественника, в наказании России.

"Но Трамп должен выполнить свою договоренность. Последние девять месяцев показали, что пустые угрозы – и Кремля, и Трампа – быстро разоблачаются. Это жестокая война, где только реальный и ощутимый вред теперь имеет значение", - отмечает автор статьи.

Чего боится Москва

Пока возникает вопрос - какой вред Москва должна испытать, чтобы ее заставили вернуться к переговорам, которые она сама завела в тупик? Серьезная нехватка газа беспокоит некоторые российские регионы после месяцев долгосрочных ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Российская экономика рискует перегреться. Но обеспокоен ли этим Путин? Или он скорее одержим своим долгосрочным политическим выживанием и историческим наследием?

"У Трампа нет легких рычагов влияния на Путина. Теперь он должен доказать, что его угрозы силой - реальный ущерб России как экономически, так и физически - оправдаются. Это рискует привести Трампа в направлениях, которые Байден не решался продвигать", - заключает автор CNN.

Реклама

Если Трамп действительно стремится повторить мирную победу, ему придется физически противостоять Путину. Впрочем, этого президент США, "кажется, боится от природы".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский едет в Дональд Трамп. Лидеры должны встретиться в Белом доме 17 октября. Одна из причин – Киев спросит своих американских коллег об оружии, которое они могли бы купить.