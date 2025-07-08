Владимир Путин. / © Getty Images

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Кремлю не очень понравилось заявление президента США Дональда Трампа о новых пакетах военной помощи Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля нагло заявил, что это "не лежит в русле попыток способствовать мирному урегулированию". Впрочем, говорит Песков, РФ очень "ценит усилия Трампа по прямому переговорному процессу между Москвой и Киевом".

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"Что касается того, какие именно поставки, в каком количестве продолжают поступать в Украину из США, то нужно время, чтобы это прояснить окончательно", - добавил он.

Не сдержался политик, чтобы не бросить несколько обвинений в сторону стран Европы, поставляющих вооружение для Украины. Такие действия, цинично подчеркнул Песков, "направлены на то, чтобы способствовать продолжению боевых действий".

Как сообщалось, 7 июля президент США Дональд Трамп пообещал больше оружия для Украины. В частности, оборонной . Он также заявил о глубоком разочаровании действиями диктатора Путина, подчеркнув, что тот не прекращает войну, в результате чего каждый день погибают люди.

После этих заявлений в Пентагоне сообщили, что уже приступили к выполнению поручения главы государства . Кроме того, в Минобороны США заявили, что используемая президентом США система оценки поставок оружия по всему миру остается действующей и является ключевой составляющей оборонной стратегии «Америка прежде всего».

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Напомним, 2 июля сало известно, что американский Пентагон решил отсрочить поставки Украине некоторых видов оружия . В Белом доме такое решение объясняют тем, что стоит "поставить интересы Америки во главу угла".

Дата публикации 12:57, 07.07.25 Количество просмотров 87 Украина убеждает США и Европу! Решающая неделя для страны! Что уже известно?