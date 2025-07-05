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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Трамп обещает возобновить поставки Patriot Украине после разговора с Зеленским — Reuters

Трамп пообещал пересмотреть остановленные поставки Patriot и других ключевых систем ПВО и в рамках нового сотрудничества обсудил совместное производство и инвестиции.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

В телефонном разговоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом 4 июля 2025 г. была обсуждена активизация воздушной обороны Украины перед давлением со стороны России. Зеленский акцентировал внимание на необходимости поставки Patriot — ключевого элемента защиты украинских городов, учитывая резкий рост дроновых атак Москвы, в частности по Киеву.

Эксперты и участники разговора сообщили Reuters, что после около 40-минутного делового звонка стороны оптимистично настроены: Трамп пообещал проверить, можно ли возобновить поставки ракет Patriot, которые были приостановлены решением Вашингтона.

Стороны договорились инициировать встречи между соответствующими командами по организации совместного производства, закупок и инвестиций в развитие системы украинского ПВО.

Ранее издание Axios со ссылкой на украинского чиновника и источник, осведомленный об этом разговоре, сообщило, что президент США Дональд Трамп пообещал помочь Киеву с противовоздушной обороной из-за эскалации российских атак.

Напомним, во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть вопрос поставки Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.

Однако недавно появилась информация о том, что США приостанавливают поставки Украине определенных видов вооружения из-за беспокойства относительно собственных запасов.

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