Трамп обиделся на Путина и выдвинул версию, почему тот "поддерживает" Харрис

Республиканец сказал, что его оскорбила "поддержка" Путиным кандидата от демократов.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин "поддержал" кандидатку от демократов Камалу Гаррис из-за того, что с "Россией никто не был жестче Трампа за всю историю".

Об этом американский политик сказал во время выступления на предвыборном мероприятии в Висконсине.

Трамп сказал, что его оскорбила "поддержка" Путиным Харрис.

Также читайте Трамп планирует снять с России санкции в случае победы на выборах

"Я знал Путина, знал хорошо, и, знаете, он поддержал Камалу. Меня это очень обидело. Интересно, почему Путин поддержал Камалу? Он же шахматист. С Россией никто не был жестче Трампа за всю историю, и Путин это знает", – заявил республиканец.

Он еще раз сказал, что хочет завершить войну России против Украины еще до того, как "доберется до Белого дома в качестве президента США".

"Я сделаю это", – заверил Трамп.

Напомним, 5 сентября Путин заявил, что на выборах президента США "поддержит" Харрис, ведь Трамп "ввел такое количество санкций и ограничений в отношении России, сколько до него не вводил ни один президент".

Читайте также: