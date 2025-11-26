Владимир Путин. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп создает впечатление, что Украина и Россия приблизились к соглашению, утверждая, что Москва вроде бы согласилась на некоторые уступки. Впрочем, объективно обновленный мирный план вряд ли получит одобрение Кремля.

Такое мнение высказал аналитик Sky News Айвор Беннетт.

Аналитик аргументирует свое мнение тем, что глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя впечатление от этого последнего мирного плана, сказал - если он перечеркнет "ключевые договоренности, то это будет принципиально иная ситуация". Традиционно свое мнение он не детализировал.

"Это достаточно четко показывает, что Россия не согласится на это", - подчеркивает автор Sky News.

Обновленное соглашение отменяет основные уступки первоначального плана, которые они хотели россияне, но которые также пересекают все эти "красные линии" Украины.

В статье подчеркивают, что сейчас все внимание приковано к визиту посланника Трампа Стива Виткоффа в Москву на следующей неделе, где он будет якобы добиваться одобрения России обновленного "мирного плана". Впрочем, отмечает Беннет, американское чиновник "вряд ли поедет с одобрением" в Штаты.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, мол, все "очень близки к мирному соглашению". Он также добавил, что путь к соглашению сложный, но возможен. Вроде бы есть прогресс.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил о "положительных" моментах "мирного плана". Впрочем, речь идет о версии, он не уточнил. По его словам, Москва пока не получала официально мирный план, однако "неофициальные бумаги есть". Вроде бы у России есть "несколько вариантов" соглашения, в которых "можно даже запутаться".