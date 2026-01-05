Трамп обнадежил заявлением о мирном соглашении и завершении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно скорого завершения войны в Украине, анонсировав возможность подписания мирного соглашения «в недалеком будущем».

Об этом американский лидер высказался в комментариях журналистам, опубликованных Белым домом.

Трамп ответил на вопрос о том, какое на самом деле положение между Россией и Украиной сейчас.

«Я думаю, что мы достигнем соглашения в какой-то момент, надеюсь, в недалеком будущем«, — сказал глава Белого дома.

Он также акцентировал на военных потерях в войне в Украине.

«Поэтому я не знаю, видели ли вы только что обнародованные цифры. 30 тысяч солдат погибло в этом месяце. И была эта разведка 30 тысяч. 27 месяцем ранее», — сказал президент США.

В то же время он уклонился от прямого ответа на вопрос о дополнительных санкциях против России, которые он якобы обсуждал с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

«Мы обсуждали их (санкции — ред.) постоянно. Я не считаю, что с ним очень интересно разговаривать. Кроме случаев, когда мы говорим о законодательстве. И мы говорим о законодательстве постоянно. Вы считаете, что это увлекательные отношения? Это не так. Но мы… мы много говорим о законодательстве, и у нас на подходе замечательное законодательство», — рассказал Трамп.

Напомним, в январе может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского и Трампа в США для обсуждения деталей мирного плана. Зеленский сообщил, что сейчас стартуют переговоры с представителями европейских генштабов по гарантиям безопасности, которые станут фундаментом для дальнейшей встречи лидеров в широком кругу. Президент Украины подчеркнул стремление провести эти переговоры на высшем уровне до конца января, чтобы финализировать ключевые шаги к завершению войны.

Зеленский в вечернем обращении за 4 января заявил, что Украина готовится к двум сценариям завершения войны: дипломатическому пути при поддержке партнеров или переходу к длительной активной обороне. Глава государства анонсировал серию важных встреч в Европе, которые должны приблизить справедливый мир, однако подчеркнул, что Киев не уступит свою силу, если международного давления на Россию окажется недостаточно.