Трамп обозначил главную тему завтрашней встречи с Зеленским

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Associated Press

Действующий президент США Дональд Трамп выделил ключевой вопрос, который может стать центральным на завтрашней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп представил публикацию, в которой говорится о возможной потере части украинских территорий.

Репост Трампа. / © Скриншот

"Украина должна быть готова потерять часть территорий в пользу России, потому что чем дольше будет продолжаться война, тем больше земель она и дальше будет терять". — говорится в сообщении Лорейн.

Встреча состоится на фоне обсуждений мирного урегулирования после переговоров Трампа с Владимиром Путиным на прошлой неделе.

В воскресенье, 17 августа, ряд европейских лидеров заявил, что завтра присоединятся к встрече президента США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтоне. Их присутствие должно обезопасить украинского лидера от негостеприимного приема в Белом доме, как это было уже в феврале этого года.

Также напомним, что президент США заявил европейским лидерам, что готов предоставить Украине гарантии безопасности, что является значительным изменением в его позиции относительно роли Америки в войне. Эту информацию подтвердили несколько европейских чиновников, разговаривавших с Трампом после его встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.