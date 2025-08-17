- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 852
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп обозначил главную тему завтрашней встречи с Зеленским
Президент США Дональд Трамп представил публикацию, в которой говорится о возможной потере части украинских территорий.
Действующий президент США Дональд Трамп выделил ключевой вопрос, который может стать центральным на завтрашней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
"Украина должна быть готова потерять часть территорий в пользу России, потому что чем дольше будет продолжаться война, тем больше земель она и дальше будет терять". — говорится в сообщении Лорейн.
Встреча состоится на фоне обсуждений мирного урегулирования после переговоров Трампа с Владимиром Путиным на прошлой неделе.
В воскресенье, 17 августа, ряд европейских лидеров заявил, что завтра присоединятся к встрече президента США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтоне. Их присутствие должно обезопасить украинского лидера от негостеприимного приема в Белом доме, как это было уже в феврале этого года.
Также напомним, что президент США заявил европейским лидерам, что готов предоставить Украине гарантии безопасности, что является значительным изменением в его позиции относительно роли Америки в войне. Эту информацию подтвердили несколько европейских чиновников, разговаривавших с Трампом после его встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.