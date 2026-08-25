Трамп обратился к украинцам с особым посланием по случаю Дня Независимости: Зеленский показал письмо

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости. Президент Владимир Зеленский показал письмо от американского коллеги.

Об этом сообщил глава государства на странице X.

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По словам Зеленского, он получил от главы Белого дома «теплые и искренние поздравления» по случаю 35-летия восстановления Независимости Украины.

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«От имени американского народа поздравляю Вас и граждан Украины с Днем Независимости. 24 августа это день празднования нашей крепкой дружбы, построенной на 35 годах дипломатических отношений, связи, который только углубился с момента обретения Украиной независимости», — говорится в письме.

Трамп назвал украинцев «мужественными, отважными и талантливыми людьми» и сказал, что США «увлекаются стойким духом» народа.

«Давайте воспользуемся этим моментом, чтобы покончить с конфликтом и построить крепкий, длительный мир, который раскроет огромный потенциал Украины для будущих поколений. С уважением, Дональд Дж. Трамп», — подчеркнул президент США.

Зеленский сравнил слова-поздравления со «звуком запуска ракеты Patriot PAC-3» и поблагодарил Трампа и всех американцев за поддержку.

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«Эти слова, подобно звуку запуска ракеты Patriot PAC-3, поднимают наш дух и дают надежду на то, что жизнь можно защитить от жестоких атак России и что можно достичь достойного мира. Спасибо, Президент Трамп, и всем американцам, за вашу поддержку и приветствие», — прокомментировал украинский президент.

День Независимости Украины — последние новости

Напомним, Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости. Он опубликовал 21-минутное обращение, в котором отметил стойкость украинцев и борьбу за мир.

В обращении глава государства выразил гордость за украинский ОПК и сделал тревожное предупреждение для Кремля.

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