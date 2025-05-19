Трамп общается с Зеленским перед звонком Путину: что известно

Трамп поговорил с Зеленским / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перед разговором с диктатором Путиным провел переговоры с Владимиром Зеленским.

Об этом передают источники ТСН.

По нашей информации, стороны говорят о том, какие шаги нужны для завершения войны.

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Сейчас по нашей информации из собственных источников должен состояться телефонный разговор Трампи и Путина, после чего Зеленский и Трамп договорились еще раз созвониться по синхронизации своих дальнейших действий.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

СРОЧНО! ТРАМП ЗВОНИЛ ЗЕЛЕНСКОМУ К РАЗГОВОРУ с ПУТИНЫМ

Напомним, что в Кремле сегодня подтвердили, что телефонный разговор между Трампом и Путиным должен пройти в 17:00.

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