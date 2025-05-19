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Трамп общается с Зеленским перед звонком Путину: что известно
Перед долгожданным звонком Трампа в Путин американский президент провел переговоры с Владимиром Зеленским.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перед разговором с диктатором Путиным провел переговоры с Владимиром Зеленским.
Об этом передают источники ТСН.
По нашей информации, стороны говорят о том, какие шаги нужны для завершения войны.
Сейчас по нашей информации из собственных источников должен состояться телефонный разговор Трампи и Путина, после чего Зеленский и Трамп договорились еще раз созвониться по синхронизации своих дальнейших действий.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:
СРОЧНО! ТРАМП ЗВОНИЛ ЗЕЛЕНСКОМУ К РАЗГОВОРУ с ПУТИНЫМ
Напомним, что в Кремле сегодня подтвердили, что телефонный разговор между Трампом и Путиным должен пройти в 17:00.