Трамп обсудит войну РФ против Украины с Си Цзиньпином

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время предстоящей встречи с лидером Китая Си Цзиньпином хочет обсудить окончание войны России против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

Глава Белого дома надеется, что Пекин способен надавить на Москву для остановки боевых действий. Трамп все еще полагает, что Путин хочет завершения войны.

«Я на самом деле буду с ними говорить о том, как нам завершить войну с Россией и Украиной, будь то нефть, энергетика или что-то другое», — сказал Трамп.

Напомним, встреча Трампа и Си Цзиньпина может состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC), который пройдет в октябре в Малайзии.

Также на днях глава Белого дома рассказал, что планирует свой визит в Китай «приблизительно в начале следующего года».