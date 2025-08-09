Дональд Трамп / © Associated Press

Администрация президента США Дональда Трампа проводит консультации с европейскими партнерами по условиям, которые российский диктатор Путин передал через спецпосланника Белого дома Стива Виткоффа.

Об этом сообщает Politico.

Виткофф на этой неделе вернулся со встречи с Путиным и доложил Трампу о требованиях, по которым Россия готова прекратить боевые действия в Украине. Детали не разглашаются, но глава Белого дома подтвердил, что среди них есть вопросы территорий.

«Это сложно. Будет определенный обмен территориями во благо обеих сторон, но мы будем говорить об этом позже или завтра», — сказал Трамп в пятницу в Овальном кабинете.

Как отметил неназванный чиновник Белого дома, это не означает, что соглашение или перемирие уже согласовано. По его словам, президент обсуждает предложение со всеми соответствующими сторонами.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Путин выдвинул ряд условий для подписания мирного соглашения с Украиной.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп анонсировал предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным.