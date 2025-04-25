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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Трамп обвинил Киев в развязывании войны: громкое заявление

Американский президент считает Крым российским.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил Украину в развязывании войны.

Об этом американский лидер сказал в интервью TIME.

"Я думаю, что война началась, когда начали говорить о вступлении в НАТО", - подчеркнул он.

Издание пишет, что действующий президент США "скорее всего, запомнится тем, что он нарушил десятилетие внешней политики, которую поддерживали президенты-республиканцы и демократы, оттолкнул союзников от НАТО и стал на сторону России в ее войне с Украиной".

Напомним, в этом же интервью американский президент заявил, что Крым останется с Россией и якобы президент Украины Зеленский "это понимает".

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