Трамп обвинил партнеров в бездействии во время войны: громкое заявление

Президент Дональд Трамп раз критиковал союзников Соединенных Штатов Америки, которые «не помогли» в войне в Иране.

Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции в Белом доме, пишет CNN.

«Япония не помогла нам, Австралия не помогла нам, Южная Корея не помогла нам, а затем вы попадаете в НАТО — НАТО нам не помогло», — заявил Трамп.

В то же время он отметил, как Америка помогает своим партнерам. Глава Белого дома напомнил о 50 тыс. американских солдатах в Японии, «чтобы защищать их от Северной Кореи», а также о 45 тыс. военных в Южной Корее, «чтобы защищать нас от Ким Чен Ина».

В то же время Трамп похвалил некоторые страны Персидского залива. По словам президента США, их участие связано с близостью к конфликту.

«Саудовская Аравия отлично поработала, Катар прекрасно поработала, ОАЭ отлично поработали, Бахрейн, Кувейт», — подчеркнул он.

Отношения США и НАТО — заявления Трампа

Дональд Трамп рассказал, из-за чего начался «разрыв» США с НАТО. По словам американского лидера, причиной послужила ситуация вокруг Гренландии. Президент подчеркнул, что Вашингтон «хотим Гренландию, они не хотят нам ее отдавать».

Кроме того, Трамп заявил, что его призыв к странам-членам НАТО присоединиться к войне против Ирана был только «проверкой». Мол, реальная помощь ему «была не нужна». Он еще раз назвал Альянс «бумажным тигром», которого совсем не боится «фюрер» РФ Владимир Путин.