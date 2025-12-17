- Дата публикации
Трамп обвинил спецкомитет Конгресса в уничтожении доказательств его невиновности в деле штурма Капитолия
Президент США Дональд Трамп заявил, что специальный комитет Палаты представителей, расследовавший штурм Капитолия 6 января 2021 года, якобы незаконно уничтожил материалы, доказывающие его невиновность.
Об этом Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.
По словам американского президента, специальный комитет был "нелегитимным" и состоял из лиц, которых он назвал "политическими хакерами". Трамп утверждает, что члены комитета якобы "незаконно и преступно" удалили и уничтожили все материалы, связанные с расследованием штурма Капитолия.
Глава Белого дома заявил, что, по его убеждению, такие действия были предприняты из-за того, что результаты расследования «оказались в его пользу». Он также обвинил членов комитета во лжи и мошенничестве.
Трамп подчеркнул, что лица, причастные к уничтожению материалов, должны быть привлечены к ответственности и заплатить очень высокую цену.
Напомним, что ранее помилование, которое объявил Дональд Трамп, касалось около 1500 человек, участвовавших в штурме Капитолия.
Добавим, что 6 января 2021 на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни приверженцев действующего на тот момент президента Дональда Трампа собрались возле Капитолия, чтобы выразить ему поддержку, и начали штурм здания. Конгресс временно приостановил заседание.
Более 550 участников беспорядков были арестованы после нападения, в результате которого погибли пять человек, в том числе полицейский.