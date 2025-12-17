Трамп обвинил спецкомитет Конгресса в уничтожении доказательств его невиновности в деле штурма Капитолия

Штурм Капитолия / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что специальный комитет Палаты представителей, расследовавший события 6 января 2021 года, якобы незаконно уничтожил материалы, которые, по его словам, доказывали его невиновность.

Об этом Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам американского президента, специальный комитет был "нелегитимным" и состоял из лиц, которых он назвал "политическими хакерами". Трамп утверждает, что члены комитета якобы "незаконно и преступно" удалили и уничтожили все материалы, связанные с расследованием штурма Капитолия.

Глава Белого дома заявил, что, по его убеждению, такие действия были предприняты из-за того, что результаты расследования «оказались в его пользу». Он также обвинил членов комитета во лжи и мошенничестве.

Трамп подчеркнул, что лица, причастные к уничтожению материалов, должны быть привлечены к ответственности и заплатить очень высокую цену.

Напомним, что ранее помилование, которое объявил Дональд Трамп, касалось около 1500 человек, участвовавших в штурме Капитолия.

Добавим, что 6 января 2021 на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни приверженцев действующего на тот момент президента Дональда Трампа собрались возле Капитолия, чтобы выразить ему поддержку, и начали штурм здания. Конгресс временно приостановил заседание.

Более 550 участников беспорядков были арестованы после нападения, в результате которого погибли пять человек, в том числе полицейский.