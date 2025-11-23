- Дата публикации
Категория
Политика
Трамп обвинил власти Украины в неблагодарности: детали громкого заявления
Трамп считает, что война между Россией и Украиной никогда бы не началась «при правильном руководстве со стороны США и Киева».
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил украинские власти, что они якобы «не выразили никакой благодарности» за его усилия в мирном урегулировании войны с РФ.
Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.
Трамп заявил, что «лидеры Украины» не выразили благодарность за усилия США, а Европа продолжает покупать нефть у РФ.
«Война между Россией и Украиной — это жестокая и ужасная война, которая при сильном и правильном руководстве США и Украины никогда бы не началась. Она началась задолго до того, как я занял должность на второй срок, во время администрации „Сонного Джо“ Байдена, и с тех пор только ухудшилась. Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы и украдены — единственное, в чем радикальные левые демократы хороши — войны между Украиной и Россией не было бы, как не было даже упоминаний во время моего первого срока», — написал Трамп.
Он, очевидно, «забыл», что агрессия РФ против Украины началась в 2014 году и продолжалась во время его первого президентского срока тоже.
Трамп считает, что Путин никогда не напал бы на Украину, но увидел «сонного Джо» и решил, что это его шанс.
«США продолжают продавать огромные суммы оружия для передачи Украине (кривой Джо отдал все бесплатно, бесплатно, бесплатно, включая большие деньги», — возмутился действующий президент США.
«Боже, благослови все те жизни, которые были потеряны в этой человеческой катастрофе», — подытожил Трамп.
Ранее Reuters сообщили, что Зеленский и Трамп окончательно согласуют мирный план во время личной встречи в Вашингтоне.
Также президент Зеленский сообщил о первых результатах переговоров в Женневе по мирному плану США.