Трамп объяснил, что мешает закончить войну в Украине

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о войне в Украине. По его словам, ситуация сейчас «худшая со времен Второй мировой».

Об этом сообщает «Новости Live».

По его данным, только за одну неделю погибли 28 тысяч солдат, а неделей ранее — 32 тысячи. Однако информация прозвучала без уточнения, о потерях с какой стороны идет речь.

Трамп еще раз акцентировал, что уже «урегулировал восемь войн» и считает, что эту войну можно было бы легче завершить.

В то же время, он отметил, что серьезным препятствием является «чрезвычайная ненависть между Путиным и Зеленским».

Напомним, Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин близки к заключению мирного соглашения.

Отметим, подготовка к мирным переговорам по окончании войны превратилась в сложный процесс с постоянным переносом сроков и спорами о локации.

Зеленский сообщал, что Украина проявила максимальную гибкость и подтвердила готовность делегации прибыть в Вашингтон или Майами. В то же время, Россия предлагала выбрать нейтральные площадки в Турции или Швейцарии. Однако, этот вариант не получил согласования со стороны Соединенных Штатов.

Кроме этого, в Центре противодействия дезинформации заявили, что Россия готовится воевать против Украины и дальше. Об этом свидетельствуют события на фронте, а также обстрелы мирных людей.