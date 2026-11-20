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Трамп объяснил, почему дроны и ракеты РФ оказались над Польшей
Дональд Трамп прокомментировал появление российских дронов и ракет над Польшей и сделал предположение.
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин отправил беспилотники и несколько небольших ракет на территорию Польши случайно.
Об этом американский лидер рассказал в комментарии телеканалу Fox News.
Также Трамп ответил на критику премьер-министра Польши Дональда Туска, ранее обвинившего США в слабой реакции на инцидент с российскими ракетами.
«Что ж, я ничего не могу с этим сделать…», — сказал Трамп в ответ на замечания польского премьера.
Атака РФ на Польшу — последние новости
Напомним, во время массированных обстрелов Украины 20 ноября в небо Польши залетели неизвестные воздушные цели. В двух воеводствах объявили тревогу, раздавались взрывы, а в нескольких местах упали ракеты и дрон.
Премьер-министр Дональд Туск заявил, что вторжение российских целей в воздушное пространство Польши было «преднамеренной провокацией России».
Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что воздушное пространство Польши нарушили три российских объекта: две ракеты и, вероятно, реактивный беспилотник. Они упали в населенных пунктах Новый Липовец, Рудник над Сянем и Молодич.