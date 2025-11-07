ТСН в социальных сетях

Трамп объяснил, почему отменил встречу с Путиным в Будапеште

Президент США заявил, что все же хотел бы встретиться с российским президентом именно в столице Венгрии.

Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

В пятницу, 7 ноября, президент США Дональд Трамп объяснил, почему не состоялся саммит с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште.

Об этом он сказал на пресс-конференции перед переговорами с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, передает Sky News

По словам американского лидера, его встреча с хозяином Кремля не состоялась из-за нежелания России прекращать боевые действия.

«Они просто не хотят останавливаться», — заявил президент США.

На вопрос, желает ли он все еще поехать в Будапешт на саммит с Путиным, Трамп ответил, что «хотел бы сделать это» в столице Венгрии.

Трамп также отметил, что они с Орбаном «согласны с тем, что война закончится».

При этом венгерский премьер намекнул журналистам, что у него есть «некоторые идеи» относительно того, как это может произойти.

Виктор Орбан добавил, что сегодня представит свои идеи по завершению войны в Украине Дональду Трампу.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме вынужден был признать, что «чудеса случаются» и Украина может победить в войне с Россией.

