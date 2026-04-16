Трамп объяснил, почему поссорился с Папой Римским

Дональд Трамп

Реклама

Дональд Трамп ответил на вопросы представителей медиа по поводу его взаимоотношений с Папой Римским и отношения к усилению репрессий в Иране. Президент США опроверг слухи о конфликте с главой Католической церкви, хотя и признал разногласия во взглядах.

Об этом сообщает Clash Report.

Отвечая на вопрос журналиста о причинах споров с понтификом, Трамп отметил приоритетность своих убеждений.

Реклама

«Я должен делать то, что правильно. Я ничего не имею против Папы», — отметил он.

Американский руководитель также отрицал факт ссоры, добавив: «Я не ссорюсь с ним. Я могу не соглашаться с Папой».

В ходе разговора возникла дискуссия по поводу позиции Ватикана относительно ядерной программы Ирана. Трамп заявил, что Папа якобы поддержал право Тегерана на владение ядерным оружием. Тем не менее, журналисты отметили, что таких заявлений со стороны понтифика не было.

Когда репортеры вспомнили о намерении иранских властей казнить четырех протестующих, в том числе женщину, и попросили Трампа обратиться к руководству Ирана, он ответил: «Скажите это Папе».

Реклама

Скандал между Трампом и Папой — что известно

Напомним, Папа Римский Лев XIV выступил с резкой критикой политических лидеров, тратящих миллиарды на войны.

На этой неделе американский президент Дональд Трамп несколько раз набросился на Папу Римского из-за позиции в войне с Ираном. Кроме того, он заявил о десятках тысяч погибших иранских граждан во время протестов, которые подавлял режим.

Папа Римский на обвинение отреагировал и заявил, что не хочет вступать в спор.