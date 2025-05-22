Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп во время разговора по телефону с европейскими лидерами 19 мая признал, что "фюрер" РФ Владимир Путин не готов к завершению войны в Украине. Диктатор считает, что он побеждает.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на трех человек, осведомленных о деталях разговора.

"Это признание подтвердило то, во что давно верили европейские лидеры в отношении Путина, но впервые они услышали это из уст Трампа. Оно также противоречит публичным заявлениям Трампа, где он неоднократно утверждал, что Путин искренне стремится к миру", - говорится в статье.

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Впрочем, американский лидер не согласился с требованиями президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров усилить давление на Россию.

Издание отмечает, что во время разговора с европейскими лидерами Трамп говорил, что может ввести санкции в случае отказа Кремля от прекращения огня. Впрочем, после двухчасового разговора с Путиным глава Белого дома снова изменил позицию и отказался от подобных действий.

"Это не моя война. Мы втянулись в то, в чем не должны участвовать", – сказал Трамп журналистам после разговора с "фюрером".

Однако авторы WSJ отмечают, что хотя эта попытка не привела к введению новых санкций, европейцы все же увидели определенный позитив. Процесс помог прояснить для всех, в том числе самого Трампа, позицию Путина - пока хозяин Кремля не готов остановить войну.

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"Для Европы это стало подтверждением того, что поддержка Украины в значительной степени ложится на их плечи. По словам источников, в Европе считают, что администрация Трампа не будет прекращать экспорт американского оружия, пока его будут оплачивать Европа или Украина", - отмечают в статье.

под время отдельного воскресного разговора с французским президентом Эммануэлем Макроном, немецким канцлером Фридрихом Мерцом, премьер-министрами Италии Джорджей Мэлони и Великобритании Киром Стармером, Трамп объявил, что направит госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога. В том же разговоре президент США допустил возможность введения санкций против российской энергетики и финансового сектора. Впрочем, уже на следующий день он проявил меньше энтузиазма по поводу участия Вашингтона в этом процессе.

The Wall Street Journal пишет, что во время разговора европейские лидеры настаивали, что результатом любых переговоров в Ватикане должно стать безусловное прекращение огня.

Однако Дональд Трамп снова воздержался, заявив, что ему не нравится слово "безусловное" Ба больше - он подчеркнул, что никогда не использовал этот термин, хотя на самом деле употребил его в своем сообщении в соцсети Truth Social 8 мая, когда призывал к 30-дневному прекращению огня.

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Напомним, издание BBC заявляет о том, что разговор Трампа и Путина изменил тон в мирных переговорах. Вероятность того, что США могут отказаться от посредничества в переговорах Украины и РФ, возросла. Кроме того, менее вероятными оказались и новые санкции против Москвы.

Тем временем The Times также пишет, что новые санкции против РФ менее реалистичны. Трамп назвал разговор с Путиным "хорошим". Главное, вместо того, чтобы ввести против России санкции, глава Белого дома заговорил о возможности Москвы вести бизнес со Штатами после окончания войны.

В свою очередь, авторы The Telegraph считают, мирное соглашение Трампа и Путина обречено. Ведь разговор по телефону президента США президентом-диктатором РФ не принес ни одного прорыва. Этот диалог должен стать проверкой того, серьезно ли Москва настроена прекратить войну.

Дата публикации 10:57, 21.05.25 Количество просмотров 143 Трамп прекращает помощь Украине ради торговли с Россией?!