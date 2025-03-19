Трамп объяснил, почему Путин не принял предложение полноценного 30-дневного перемирия

Президент Дональд Трамп назвал свой почти двухчасовой телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным в Белом доме "прекрасным", поскольку он продолжает добиваться прекращения огня между Россией и Украиной.

Об этом пишет Fox News.

"Говорили о многих вещах — о достижении мира, и мы также говорили о других вещах", — сказал Трамп.

"Путин не сразу согласился на безусловное прекращение огня, а после телефонного разговора с Трампом объявил, что Москва прекратит удары только по энергетической инфраструктуре Украины на 30 дней", — пишет издание.

Хотя обстрелы Украины таки не прекратились.

Трамп удвоил свои заявления о том, что война никогда бы не началась, будь он президентом, сказав ведущей Fox News Лаури Ингрехем, что это "не предстоящая война".

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"И прямо сейчас у вас есть много оружия, нацеленного друг на друга, и прекращение огня без дальнейших шагов было бы жестким. Россия имеет преимущество", — сказал он, таким образом объяснив, почему Путин не принял предложение полноценного 30-дневного перемирия.

"Как вы знаете, они окружили около 2500 солдат. Они хорошо окружены, и это нехорошо, и мы хотим с этим покончить. Посмотрите, мы это делаем. Нет никаких американцев. Это может быть, если мы закончим из-за этого Третью мировую войну, что так смешно — но, знаете, случаются странные вещи". Курской области.

Напомним, что ранее Трамп заверил, что не общался с Путиным о прекращении помощи Украине. Мол, прекращение помощи Украине — это не та тема, которая фигурировала в разговоре президентов обоих государств.

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