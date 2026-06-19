Трамп назвал свою версию, почему Россия провалила план захватить Киев "за день"

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в начале вторжения российские генералы совершили роковую ошибку, выбрав неудачный план наступления на Киев.

Об этом сообщает издание Axios.

Трамп о вторжении РФ на Киев — что заявил

Американский лидер убежден, что если бы русская армия действовала по другому, итог конфликта мог быть другим. По словам Трампа, российские генералы не воспользовались преимуществами местной инфраструктуры.

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«Там есть шоссе, бетонное, очень хорошее шоссе, твердое как скала, прямо в Киев. Если бы этот генерал просто поехал по бетонной трассе, они были бы в столице в течение четырех часов, и Украина ничего бы не сделала. Но война бы закончилась за один день», — отметил Трамп.

Президент США добавил, что при движении в Киев российские колонны, насчитывавшие сотни единиц техники, вместо стратегических путей были направлены «через болото и грязи». Это, как отметил Трамп, сделало их уязвимыми для украинских сил, которые использовали предоставленные США противотанковые комплексы Джавелин.

Подводя итог, Дональд Трамп назвал такие решения российского командования признаком максимальной неподготовленности к войне.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Дональд Трамп отметил необходимость переговоров между украинским и российским лидерами для завершения конфликта.

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Ранее Трамп отказался четко отвечать на вопросы, касающиеся личной ответственности главы Кремля Владимира Путина за развязывание войны против Украины.

Кстати, Украина обсудила с Дональдом Трампом идею встречи с Владимиром Путиным в США. Формат придумали специально так, чтобы российскому лидеру было очень тяжело отказаться.

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