Трамп объяснил поражение республиканцев: заявил, что с ним в бюллетене победили бы сокрушительно

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия одержала бы сокрушительную победу на выборах, будь его имя в бюллетенях. Такое сообщение его команда разослала от имени президента пользователям американских мобильных сетей, передает Укринформ .

«Меня не было в бюллетене для голосования. Если бы я баллотировался, мы бы одержали сокрушительную победу!» – говорится в сообщении.

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Трамп заверил, что продолжит борьбу за американцев, невзирая на переход Конгресса под контроль демократов. Он также пообещал налагать вето на законопроекты, которые, по его мнению, будут вредить США.

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Отдельно президент заявил о создании 165 тысяч рабочих мест в американской экономике и выразил уверенность, что экономические достижения будут продолжены.

Напомним, 3 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Демократы получили контроль над обеими палатами – Сенатом и Палатой представителей. Хотя Трамп заявил, что якобы «готов признать» результаты голосования, но в то же время начал искать виновных . В частности, он объяснил потерю позиций Республиканской партии тем, что его самого не было в избирательных бюллетенях.

Кроме того, Трамп обвинил демократов в резком падении американского фондового рынка, да еще и жестко упрекнул американцев. Он назвал ситуацию «печальным зрелищем» и возмущенно выразился, что из-за победы его политических оппонентов сократились пенсионные сбережения американцев.

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