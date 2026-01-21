Трамп объяснил, зачем пригласил Путина в Совет мира

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов, почему пригласил Владимира Путина и других одиозных лидеров в свой вновь Совет мира. Президент США объяснил, что ставка делается на реальное влияние участников, а не на их репутацию.

Об этом сообщает Clash Report.

«Мы хотим, чтобы все присутствовали», — ответил Трамп.

Реклама

Также признал, что некоторые кандидатуры неоднозначны, однако считает это необходимостью для достижения результата. Он также добавил, что Совет мира будет невелик по количеству участников, сравнив его с узким кругом профессионалов.

«Совет проделает много работы, которую должна была бы выполнить ООН. Мы будем сотрудничать с ООН, но Совет мира будет особенным», — отметил лидер США.

Что известно о Совете мира?

Президент США Дональд Трамп объявил о создании Совета мира, который будет контролировать послевоенное управление Сектором Газы и заявил о переходе к новому этапу 20-пунктного мирного плана.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан одним из первых похвастался, что Трамп пригласил его присоединиться к созданному им Совету мира.

Реклама

Также мы писали, что Трамп предложил мировым лидерам присоединиться к своему Совету мира, но план вызывает беспокойство из-за американского контроля и миллиарда долларов за членство.

Кроме того, президент США официально пригласил президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к этой инициативе.

Впоследствии Владимир Путин подтвердил, что он тоже получил от Дональда Трампа приглашение к участию в Совете мира. Российский диктатор поблагодарил президента США за эту инициативу, однако окончательный ответ пообещал предоставить только после консультаций с партнерами и анализа предложения дипломатами.

Кроме того, приглашение к участию получил даже самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко.