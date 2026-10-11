Трамп объявил "энергетическое перемирие" между Украиной и Россией

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. По его словам, договоренность вступает в силу немедленно, а обе стороны уже согласились ее соблюдать.

Об этом Трамп сообщил в своем заявлении.

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Сообщение Дональда Трампа. / © Скриншот

«С этого момента немедленно вступает в силу энергетическое перемирие в войне между Россией и Украиной. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!» – заявил президент США.

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Отдельных заявлений Украины и России по поводу согласования такого режима в приведенном сообщении нет.

В то же время над Украиной с ночи раздается воздушная тревога, а в воздушном пространстве находятся вражеские дроны.

Карта воздушных тревог. / © Фото из открытых источников

Что знали в Украине об «энергетическом перемирии»

Президент Владимир Зеленский заявил, что объявление Дональда Трампа об энергетическом перемирии стало для него новостью.

"Но если россияне согласятся на энергетическое перемирие, Украина согласится", - сказал Зеленский.

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В то же время, по данным журналиста Financial Times Кристофера Миллера, у украинской стороны на момент заявления Трампа не было информации о такой договоренности.

«Никто не слышал об этом перемирии», — сказал высокопоставленный украинский чиновник.

Трамп уже объявлял об энергетическом перемирии

Напомним, в сентябре Дональд Трамп уже заявлял, что Украина и Россия якобы фактически согласились на энергетическое перемирие и не будут наносить удары по энергетическим объектам. Тогда он также сообщил об этом в своей соцсети Truth Social.

Однако впоследствии эту информацию не подтвердили ни в Киеве, ни в Москве. Более того, после этого российские удары по украинской энергетической инфраструктуре только усилились.

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Киев готовится к сложной зиме на фоне атак РФ

В последние недели российские удары по Киеву и энергетической инфраструктуре становились интенсивнее. Под атаками оказывались электростанции, автозаправочные станции и важные мосты через Днепр.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявлял, что столица находится в «очень драматической ситуации», а российские атаки фактически «разрывают Киев на части».

На фоне регулярных обстрелов часть киевлян ищет возможность временно уехать за пределы столицы на зимний период. Некоторые выбирают села и небольшие населенные пункты, где есть автономное отопление, запас дров и возможность работать дистанционно.

В то же время, такой вариант доступен далеко не всем. Большинство жителей столицы, скорее всего, будут оставаться в Киеве, поэтому городские власти уже готовят дополнительные места для самых уязвимых категорий населения — в частности, пожилых людей и женщин с маленькими детьми — в переоборудованных санаториях и реабилитационных центрах в окрестностях города.

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