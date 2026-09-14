Трамп объявил о договоренности заранее: что на самом деле с «энергетическим перемирием» – FT

Дональд Трамп / © Associated Press

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Вопрос возможного энергетического перемирия между Украиной и Россией сейчас прорабатывается, однако окончательного соглашения стороны еще не достигли.

Об этом сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на людей, вовлеченных в переговорный процесс в Киеве.

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«Трамп поспешил. По моей информации от людей, вовлеченных в процесс в Киеве, этот вопрос находится в работе, но они предупреждают, что окончательного соглашения еще нет», — написал Миллер.

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По его словам, подробности возможных договоренностей пока остаются неясными.

Что заявил Трамп

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия фактически согласились на "энергетическое перемирие".

По его словам, Киев якобы согласился не наносить удары по российским энергетическим объектам, а Москва — воздерживаться от аналогичных атак по Украине.

Трамп также связал рост мировых цен на дизельное топливо, в основном, с войной России против Украины, а не с ситуацией вокруг Ирана.

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Ранее Трамп призвал Зеленского не бить по НПЗ России и утверждал, что удары Украины по НПЗ РФ якобы влекут за собой рост цен на горючее во всем мире.

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