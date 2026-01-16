Трамп объявил о создании Совета мира для управления Газой после войны

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил о создании "Совета мира", который будет заботиться о послевоенном управлении Сектором Газы.

Также он объявил об официальном переходе к следующему этапу мирного плана по 20 пунктам на этой ближневосточной территории.

Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social .

"Для меня большая честь объявить о создании Совета Мира", - написал президент США.

По словам Трампа, следующий этап реализации 20-пунктного мирного плана для Газы.

Американский лидер также отметил, что в качестве главы Совета мира он поддерживает новоназначенное палестинское технократическое правительство — Национальный комитет по управлению Газой. По его словам, этот орган будет работать в переходный период и должен обеспечить управление территорией.

Трамп также похвастался, что "с момента прекращения огня" его команда предоставила Газе "рекордное количество гуманитарной помощи", что, по его мнению, создало предпосылки для дальнейших шагов.

Отдельно президент США отметил необходимость демилитаризации ХАМАС и заявил, что при поддержке Египта, Турции и Катара США будут стремиться к заключению комплексного соглашения, которое будет предусматривать сдачу оружия и демонтаж тоннелей.

"ХАМАС должен немедленно выполнить свои обязательства, включая возвращение последнего тела в Израиль и без задержек приступить к полной демилитаризации", - заявил Трамп.

Он добавил, что боевики могут пойти "легким или трудным путем", и подчеркнул: "Население Газы уже достаточно долго страдала. Время пришло".

Напомним, 9 октября 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали первую фазу мирного плана.

Ранее Дональд Трамп заявил, что ХАМАС готов к продолжительному миру, и призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировку Газы , чтобы создать условия для безопасного освобождения заложников и начала переговоров.

Также исламистское движение ХАМАС заявило, что резолюция Совета Безопасности ООН, поддерживающая предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию ситуации в Секторе Газы, «не отвечает интересам палестинского народа».

Также сообщалось, что Соединенные Штаты предложили боевикам ХАМАС покинуть районы Сектора Газа, чтобы уменьшить напряженность и приблизить прекращение огня.