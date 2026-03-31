Трамп объявил об "уничтожении" Ирана и отказе защищать союзников в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент США Дональд Трамп заявил об «уничтожении» Ирана и отказался помогать союзникам с Ормузским проливом. А еще он раскритиковал Францию, которая не позволила самолетам с военными поставками пролетать над своей территорией.

Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

В своей заметке Трамп обратился к странам, которые сталкиваются с проблемами поставок авиационного топлива через Ормузский пролив.

«Все те страны, которые не могут получить авиационное топливо через Ормузский пролив, например Великобритания, которая отказалась участвовать в „обезглавливании“ Ирана, у меня есть для вас предложение: во-первых, покупайте у США — у нас этого достаточно, и во-вторых, наберитесь хотя бы отложенной смелости, отправляйтесь в пролив и просто заберите это«, — говорится в заявлении американского президента.

Он также заявил, что другим государствам стоит рассчитывать прежде всего на самозащиту, поскольку США больше не готовы их поддерживать так, как раньше.

"Иран, по сути, уже уничтожен. Самое сложное позади. Идите и добывайте собственную нефть!» — подчеркнул Трамп.

Отдельно он упомянул позицию Франции, которая не позволила военным самолетам с оборудованием, направлявшимся в Израиль, пролетать через свое воздушное пространство.

"Франция оказалась очень бесполезной в отношении «палача Ирана», который был успешно ликвидирован! США это запомнят!!!» — подчеркнул американский лидер.

Сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social

Трамп сообщил команде о готовности завершить войну с Ираном без полного разблокирования Ормузского пролива, чтобы избежать затяжного конфликта, который выходит за пределы плана короткой операции. Об этом пишет WSJ. США смещают акценты на ослабление иранского флота и ракетного потенциала, рассчитывая на дальнейшее дипломатическое давление или перекладывание ответственности за безопасность судоходства на союзников. Несмотря на возможные силовые варианты, пока приоритетом является сворачивание активных боевых действий.

В свою очередь Израиль готов продолжать войну с Ираном в течение следующих недель, имея для этого необходимые ресурсы и цели, заявил представитель ЦАХАЛ Надав Шошани. Премьер Беньямин Нетаньяху отметил, что противостояние «пересекло экватор», однако не назвал точных сроков завершения. По его словам, удары уже существенно подорвали ракетный потенциал Ирана и затормозили ядерную программу, а основным приоритетом остается уничтожение запасов обогащенного урана.