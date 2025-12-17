Трамп объявил полную блокаду нефтяных танкеров Венесуэлы

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении полной блокады подсанкционных нефтяных танкеров Венесуэлы .

Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social .

По словам Трампа, решение принято в ответ на действия нелегитимного режима Николаса Мадуро, который, как утверждает американский президент, использует нефть из похищенных нефтяных месторождений для финансирования преступной деятельности.

Реклама

"Незаконный режим Мадуро использует нефть из этих украденных нефтяных месторождений для своего финансирования, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и угонов", - заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что венесуэльский режим был признан иностранной террористической организацией из-за кражи американских активов, терроризма, контрабанды наркотиков и торговли людьми.

"Поэтому сегодня я приказываю ввести полную и полную блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые входят в Венесуэлу и выходят из нее", - объявил президент США.

Трамп добавил, что Венесуэла сейчас «полностью окружена крупнейшей военно-морской армадой, которую когда-либо собирали в истории Южной Америки», и это давление будет только усиливаться.

Реклама

«Она будет только увеличиваться, пока они не вернут Соединенным Штатам всю нефть, землю и другие укравшие ранее у нас активы», — подчеркнул он.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что нелегальные мигранты и преступники, которых, по его словам, режим Мадуро направил в США при администрации Джо Байдена, «быстрыми темпами возвращаются в Венесуэлу».

Санкции США, как уточнил Трамп, распространяются также на танкеры, используемые для экспорта венесуэльской нефти через третьи страны.

28 ноября американский президент заявил, что США "очень скоро" начнут операции против подозреваемых венесуэльских наркоторговцев на суше.