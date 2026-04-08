Трамп объявил «полную победу» над Ираном, но оставил интригу

Дональд Трамп.

Реклама

Соединенные Штаты Америки одержали полную и абсолютную победу после заключения двухнедельного соглашения о прекращении огня с Ираном.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью AFP, пишет CNN.

«Полная и абсолютная победа. 100 процентов. Без сомнения», — сказал президент.

Реклама

По его словам, согласно соглашению, о запасах урана «заботятся как следует». В то же время, лидер американцев не сказал, планирует ли выполнить свои предварительные угрозы уничтожить гражданскую инфраструктуру, если Тегеран откажется от соглашения.

«Это вы сами увидите», — ответил он.

Прекращение огня в Иране — заявление Белого дома

Предмет Белого дома Кэролайн Левитт назвала двухнедельное прекращение огня «победой для США», расхваливая усилия американских военных в войне с Ираном.

По ее словам, Штаты «достигли и перевыполнили основные военные цели за 38 дней». Отдельно она расхвалила президента Дональда Трампа, который «добился повторного открытия Ормузского пролива».

Реклама

«Успех наших военных оказал максимальное влияние, позволив президенту Трампу и его команде начать сложные переговоры, создавшие теперь возможности для дипломатического решения и долгосрочного мира. Никогда не стоит недооценивать способность президента Трампа успешно продвигать интересы Америки и быть посредником в установлении мира», — подытожила Левитт.

Напомним, поздно вечером 7 апреля Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают на две недели удары по Ирану. Пауза в ударах будет возможна при выполнении конкретного требования со стороны Тегерана, говорит президент. По его словам, инициатива по прекращению огня частично возникла во время переговоров с пакистанской стороной.