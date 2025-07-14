Трамп объявит об "агрессивном" плане вооружения: Украина может получить оружие для наступления — СМИ

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп объявит о новом плане вооружения Украины в понедельник, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие, сообщают Axios два источника, осведомленных о планах американского президента.

Предоставление наступательного оружия станет существенным изменением для Трампа, который недавно пытался заявить, что предоставит лишь оборонное оружие, чтобы избежать эскалации конфликта.

Американские, украинские и европейские чиновники надеются, что это оружие сменит траекторию войны и изменит расчеты президента России Владимира Путина о прекращении огня.

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Два источника сообщили Axios, что у них есть основания полагать, что план, вероятно, будет включать ракеты большой дальности, которые могут достигать целей глубоко внутри российской территории, включая Москву. Однако ни одно из них не знало об окончательном решении.

"Трамп очень взбешен на Путина. Его завтрашнее заявление будет очень агрессивным", — сказал Axios сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины).

Также речь идет о том, что новая инициатива, представленная на встрече Трампа и Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, будет предусматривать оплату европейскими странами оружия американского производства, которое будет направлено в Украину.

Белый дом не ответил на запрос о комментариях для СМИ.

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Напомним, что ранее Трамп заявил, что США пришлют Украине ракеты Patriot .

Мол, ЕС возместит их стоимость.