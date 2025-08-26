ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
42
Время на прочтение
1 мин

Трамп обязал преследовать нарушителей за надругательство над американским флагом

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий максимальную ответственность для лиц, причастных к осквернению национального флага.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп издал указ, которым поручил федеральным органам власти преследовать тех, кто надругается над американским флагом.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

В документе отмечается, что флаг является самым «святым и дорогим символом Соединенных Штатов Америки, а также символом свободы, идентичности и силы». При этом надругательство над ним считается «особо оскорбительным и провокативным».

Сожжение или другие акты надругательства над флагом могут провоцировать насилие и беспорядки, а также используются иностранными группами для устрашения граждан США.

Лица, виновные в таких действиях, должны быть привлечены к максимальной ответственности. Для иностранцев, причастных к надругательству над государственным символом, указом предусмотрена возможность отмены виз, разрешений на жительство, а также отказы в натурализации и другие миграционные последствия.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп назвал войну между Украиной и Россией "большим личностным конфликтом".

Дата публикации
Количество просмотров
42
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie