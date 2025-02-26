Трамп оценил возможность вернуть Украине оккупированные территории

Президент США Дональд Трамп утверждает, что соглашение о завершении войны в Украине будет предусматривать возвращение под контроль Киева части оккупированных Россией территорий.

Об этом он сказал на заседании своего кабинета в среду, 26 февраля.

"Мы сделаем все возможное... Мы постараемся, чтобы Украина получила как можно больше, чтобы она вернула себе как можно больше", — заявил Дональд Трамп.

При этом он добавил, что заключенное мирное соглашение будет "лучшим из возможных, с которым будут согласны обе стороны — и Россия, и Украина".

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайт Левитт заявила, что мирное соглашение между Украиной и РФ оставит обе стороны "немного недовольными".

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