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Трамп оценил возможность вернуть Украине оккупированные территории

Трамп оценил возможность вернуть Украине оккупированные территории

Президент США Дональд Трамп

Американский президент обещает соглашение, которое устроит обе стороны конфликта.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что соглашение о завершении войны в Украине будет предусматривать возвращение под контроль Киева части оккупированных Россией территорий.

Об этом он сказал на заседании своего кабинета в среду, 26 февраля.

"Мы сделаем все возможное... Мы постараемся, чтобы Украина получила как можно больше, чтобы она вернула себе как можно больше", — заявил Дональд Трамп.

При этом он добавил, что заключенное мирное соглашение будет "лучшим из возможных, с которым будут согласны обе стороны — и Россия, и Украина".

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайт Левитт заявила, что мирное соглашение между Украиной и РФ оставит обе стороны "немного недовольными".

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