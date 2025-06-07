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Трамп очень хочет, но не может снять санкции с России: Портников назвал причины
Дональд Трамп стремится возобновить экономическое сотрудничество с Россией, однако это невозможно из-за отказа Москвы прекратить войну.
Администрация президента США Дональда Трампа не может снять санкции против России и наладить экономические связи из-за нежелания Кремля прекратить агрессию.
Об этом заявил журналист Виталий Портников в эфире Эспрессо.
«Мне кажется, что последний разговор между Трампом и Путиным состоялся лишь потому, что американский президент ожидал от российского посредничества между Ираном, с которым он тоже не может прийти к реальной договоренности. Этот разговор вообще не касался Украины», — отметил Портников.
По его словам, Путин просто воспользовался возможностью выразить свой гнев, а Трамп, которого тема Украины не очень интересовала, ответил что-то формальное.
«Путин лишь воспользовался возможностью проинформировать о своем гневе, а поскольку Трампа Украина не очень интересовала, он сказал что-то о том, чтобы российский диктатор не атаковал Киев, или наоборот. Трампа интересовал только Иран. На встрече с Мерцом он тоже что-то говорил. Это не имеет никакого значения, важны только его действия», — объяснил журналист.
Портников считает, что Трамп очень хочет возобновить экономическое сотрудничество с Россией, однако действия Кремля ставят его в тупик.
«Если Путин не собирается прекращать огонь, то Дональд Трамп оказывается в тупике. Он не может отменить санкции против России, хотя очень этого хочет. Ведь он продолжает очень верить в возможность каких-то экономических сделок с Россией, а Путин не дает ему таких возможностей», — заявил Портников.
Он также отметил, что США уже не участвуют в мирном процессе между Украиной и Россией.
«Трамп не может быть участником переговорного процесса. Мы уже заметили, что США фактически вышли из переговорного процесса между Украиной и Россией. Сегодня США делают все возможное, чтобы Киев и Москва разговаривали без них», — подчеркнул он.
Кроме того, американский президент стремится снять ответственность за войну.
«Трамп все время пытается снять с себя ответственность за происходящее. Он также пытается сделать все возможное, чтобы не быть в его картине мира и американских медиа соучастником путинских преступлений. А дорожной карты, как действовать дальше, у Трампа попросту нет. Я не уверен, что будет в ближайшем будущем», — подытожил Портников.
Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа сознательно воздерживается от давления на Китай, несмотря на то, что Пекин остается одним из главных экономических и технологических доноров российской военной машины.
Мы ранее информировали, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил президенту США Дональду Трампу во время встречи в Овальном кабинете в четверг, 5 мая, что у Белого дома «сильная позиция», чтобы заставить Кремль остановить войну против Украины.