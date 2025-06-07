Трамп очень хочет, но не может снять санкции с России: Портников назвал причины

Дональд Трамп / © Associated Press

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Администрация президента США Дональда Трампа не может снять санкции против России и наладить экономические связи из-за нежелания Кремля прекратить агрессию.

Об этом заявил журналист Виталий Портников в эфире Эспрессо.

«Мне кажется, что последний разговор между Трампом и Путиным состоялся лишь потому, что американский президент ожидал от российского посредничества между Ираном, с которым он тоже не может прийти к реальной договоренности. Этот разговор вообще не касался Украины», — отметил Портников.

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По его словам, Путин просто воспользовался возможностью выразить свой гнев, а Трамп, которого тема Украины не очень интересовала, ответил что-то формальное.

«Путин лишь воспользовался возможностью проинформировать о своем гневе, а поскольку Трампа Украина не очень интересовала, он сказал что-то о том, чтобы российский диктатор не атаковал Киев, или наоборот. Трампа интересовал только Иран. На встрече с Мерцом он тоже что-то говорил. Это не имеет никакого значения, важны только его действия», — объяснил журналист.

Портников считает, что Трамп очень хочет возобновить экономическое сотрудничество с Россией, однако действия Кремля ставят его в тупик.

«Если Путин не собирается прекращать огонь, то Дональд Трамп оказывается в тупике. Он не может отменить санкции против России, хотя очень этого хочет. Ведь он продолжает очень верить в возможность каких-то экономических сделок с Россией, а Путин не дает ему таких возможностей», — заявил Портников.

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Он также отметил, что США уже не участвуют в мирном процессе между Украиной и Россией.

«Трамп не может быть участником переговорного процесса. Мы уже заметили, что США фактически вышли из переговорного процесса между Украиной и Россией. Сегодня США делают все возможное, чтобы Киев и Москва разговаривали без них», — подчеркнул он.

Кроме того, американский президент стремится снять ответственность за войну.

«Трамп все время пытается снять с себя ответственность за происходящее. Он также пытается сделать все возможное, чтобы не быть в его картине мира и американских медиа соучастником путинских преступлений. А дорожной карты, как действовать дальше, у Трампа попросту нет. Я не уверен, что будет в ближайшем будущем», — подытожил Портников.

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Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа сознательно воздерживается от давления на Китай, несмотря на то, что Пекин остается одним из главных экономических и технологических доноров российской военной машины.

Мы ранее информировали, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил президенту США Дональду Трампу во время встречи в Овальном кабинете в четверг, 5 мая, что у Белого дома «сильная позиция», чтобы заставить Кремль остановить войну против Украины.