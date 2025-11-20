Трамп одобрил 28-пунктный план мира между Россией и Украиной — NBC News

Дональд Трамп / © Associated Press

Американские усилия по возобновлению переговоров между Россией и Украиной, похоже, оживляются, однако Кремль отрицает, что работает над любым мирным планом, несмотря на сообщения о 28-пунктном документе .

NBC News со ссылкой на чиновника администрации США сообщает, что президент Дональд Трамп на этой неделе одобрил предварительный вариант плана мира, который американские чиновники разрабатывали несколько недель в консультации с российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым и отдельными украинскими представителями.

По данным источников, украинская сторона не участвовала в формировании плана. Киев только проинформировали об общих контурах документа, но не пригласили предоставить предложения или замечания.

Источники, близкие украинскому правительству, отмечают, что появление плана именно сейчас — на фоне коррупционного скандала вокруг правительства президента Владимира Зеленского — может быть попыткой Кремля воспользоваться потенциальным ослаблением украинской власти.

В Кремле же заявили, что «никаких планов» по переговорам нет. Пресссекретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует встречи с американским министром армии Дэном Дрисколлом после его визита в Киев, подчеркнув, что позиция Москвы не изменилась с момента переговоров в Аляске в августе.

Что известно о плане

По информации NBC News:

План разрабатывали спецпосланник Стива Виткоффа, вице-президент Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

Документ содержит 28 пунктов и сосредотачивается на "гарантиях безопасности для обеих сторон".

Детали плана содержатся в тайне, поскольку он еще не может быть предметом переговоров.

Предыдущие инициативы Виткоффа провалились, поскольку Украина и союзники НАТО сочли их слишком выгодными для Москвы.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, близкий к Трампу, заявил, что впервые слышит о плане и подчеркнул, что «ни один мирный план не сработает, если Путин не поверит, что США продолжат предоставлять Украине высокотехнологичное оружие».

Визит американской делегации в Киев

Американская делегация во главе с министром армии Дэном Дрисколлом, начальником штаба армии генералом Рэнди Джорджем и другими высокопоставленными военными прибыла в Киев в среду утром.

По информации американских, европейских и украинских источников, у делегации две ключевые миссии:

обсудить военную стратегию и технологии, в том числе противодействие российским дронам и ракетным ударам; помочь перезапустить мирный процесс.

Поездка совпала с финализацией проекта плана мира, что, по данным источников NBC News, является частью более широкой стратегии Белого дома для «перезапуска мирных переговоров».

Позиция Кремля

Несмотря на информацию СМИ, Кремль не демонстрирует готовность изменять свои требования:

ограничение Вооруженных сил Украины,

запрет вступления Украины в НАТО,

отсутствие войск Запада на украинской территории после заключения мира.

Песков также уменьшил значение любых сообщений о мирном плане США.

