Трамп оказался в тупике после встречи с Путиным — NYT
Президент Трамп после встречи с российским диктатором оказался между собственными обещаниями и реальностью войны.
Состоявшиеся на Аляске переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным могут стать ключевым моментом в формировании отношения американского президента к войне России против Украины.
Об этом пишет The New York Times.
По данным издания, речь идет не только об определении будущих границ, но и о самом факте существования независимого украинского государства.
«Трамп оказался перед принципиальным выбором — сохранять статус нейтрального посредника или стать настоящим союзником Киева в противодействии российской агрессии, чего он до сих пор избегал», — отметили журналисты.
Напомним, переговоры Трампа с Путиным в Анкоридже на Аляске в узком составе завершились около 1:00 по Киеву 16 августа, продолжались почти три часа.
Владимир Путин на совместной с американским лидером Дональдом Трампом пресс-конференции после завершения переговоров заявил, что его страна «искренне заинтересована в том, чтобы положить конец конфликту», имея в виду полномасштабную войну против Украины.
Также он назвал Украину «братским народом, как бы это ни звучало в нынешних реалиях».
О конкретных договоренностях российский лидер не сказал.
Дональд Трамп назвал встречу с Путиным «максимально продуктивной».
«Пока не подпишем соглашение, нет ничего. Мне нужно поговорить с (госсекретарем США) Марко (Рубио), со (специальным посланником презилента США) Стивом (Витокффом) и с некоторыми людьми в администрации», — сказал Дональд Трамп, также не приведя никаких подробностей об возможных договоренностях.
«У нас есть отличный шанс сделать это в ближайшее время», — сказал Трамп.