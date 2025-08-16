Путин и Трамп / © Getty Images

Состоявшиеся на Аляске переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным могут стать ключевым моментом в формировании отношения американского президента к войне России против Украины.

Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, речь идет не только об определении будущих границ, но и о самом факте существования независимого украинского государства.

«Трамп оказался перед принципиальным выбором — сохранять статус нейтрального посредника или стать настоящим союзником Киева в противодействии российской агрессии, чего он до сих пор избегал», — отметили журналисты.

Напомним, переговоры Трампа с Путиным в Анкоридже на Аляске в узком составе завершились около 1:00 по Киеву 16 августа, продолжались почти три часа.

Владимир Путин на совместной с американским лидером Дональдом Трампом пресс-конференции после завершения переговоров заявил, что его страна «искренне заинтересована в том, чтобы положить конец конфликту», имея в виду полномасштабную войну против Украины.

Также он назвал Украину «братским народом, как бы это ни звучало в нынешних реалиях».

О конкретных договоренностях российский лидер не сказал.

Дональд Трамп назвал встречу с Путиным «максимально продуктивной».

«Пока не подпишем соглашение, нет ничего. Мне нужно поговорить с (госсекретарем США) Марко (Рубио), со (специальным посланником презилента США) Стивом (Витокффом) и с некоторыми людьми в администрации», — сказал Дональд Трамп, также не приведя никаких подробностей об возможных договоренностях.

«У нас есть отличный шанс сделать это в ближайшее время», — сказал Трамп.