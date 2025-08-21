Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп окончательно отказался от идеи прекращения огня на российско-украинском фронте в пользу путинской идеи «всеобъемлющего мира».

Об этом написал журналист и публицист Виталий Портников в колонке для «Эспрессо».

«Удивительно, что после многочасового общения с Дональдом Трампом европейские лидеры снова желают с ним поговорить, потому что не услышали никакой конкретики от американского президента и его команды. И действительно, можно обсуждать гарантии безопасности для Украины, участие Европы и помощь Америки, но какое это имеет значение, если Россия не ищет прекращения самой войны?» — пишет он.

На самом деле, по мнению публициста, главный итог последних дней один — Трамп окончательно отказался от идеи прекращения огня на российско-украинском фронте в пользу путинской идеи «всеобъемлющего мира», о которой можно договариваться и на теле боевых действий. Зеленский был вынужден согласиться с Трампом, Макрон и Мерц продолжают выступать за прекращение огня, но и это неважно, потому что Путин пока не желает ни прекращения огня, ни окончания войны.

«Отдельный вопрос: может ли приблизить окончание войны встреча Путина и Зеленского? Пока никаких признаков того, что Путин согласился на такую встречу, мы не видим, ведь об этом должны сказать в Кремле, а не в Белом доме», — отметил он.

Однако Портников допускает, что ради того, чтобы удержать Трампа от решительных действий (если Трамп вообще на них способен по отношению к России), Путин пойдет на такую встречу и ни о чем на ней не договорится. Отдельный вопрос — сколько он такую встречу захочет готовить.

«Но туман неопределенности, несомненно, развеется. Нельзя будет скрывать отсутствие договоренностей на Аляске вечно. Вопрос только когда это произойдет и что тогда будет делать Трамп — будет усиливать санкции против России и продавать оружие Украине или отправится в Москву, чтобы дать новый шанс дипломатии?» — резюмировал журналист.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что цель саммита на Аляске 15 августа — подготовить вторую возможную встречу, которую, как допускает президент США, также можно было бы провести на Аляске «очень скоро». Речь идет о встрече с участием и президента Украины Владимира Зеленского, и российского президента Владимира Путина. Она, по словам Трампа, будет важнее его саммита с Путиным.